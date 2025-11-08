Današnja cena BlockTrader365

Današnja cena kriptovalute BlockTrader365 (BT365) v živo je $ 0.03235959, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BT365 v USD je $ 0.03235959 na BT365.

Kriptovaluta BlockTrader365 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,236,269, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M BT365. V zadnjih 24 urah se je BT365 trgovalo med $ 0.03161168 (najnižje) in $ 0.03237233 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04230719, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01739058.

V kratkoročni uspešnosti se je BT365 premaknil -- v zadnji uri in +4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BlockTrader365 (BT365)

Tržna kapitalizacija $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

