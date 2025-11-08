Današnja cena BlockMind

Današnja cena kriptovalute BlockMind (BMIND) v živo je $ 0.0000045, s spremembo 0.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BMIND v USD je $ 0.0000045 na BMIND.

Kriptovaluta BlockMind je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 450,097, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B BMIND. V zadnjih 24 urah se je BMIND trgovalo med $ 0.00000446 (najnižje) in $ 0.00000453 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00000744, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000402.

V kratkoročni uspešnosti se je BMIND premaknil -- v zadnji uri in -8.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BlockMind (BMIND)

Tržna kapitalizacija $ 450.10K$ 450.10K $ 450.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 450.10K$ 450.10K $ 450.10K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

