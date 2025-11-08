Današnja cena Bitrecs

Današnja cena kriptovalute Bitrecs (SN122) v živo je $ 0.711315, s spremembo 10.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN122 v USD je $ 0.711315 na SN122.

Kriptovaluta Bitrecs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 196,154, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 276.05K SN122. V zadnjih 24 urah se je SN122 trgovalo med $ 0.639465 (najnižje) in $ 0.756856 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.16, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.337554.

V kratkoročni uspešnosti se je SN122 premaknil -0.34% v zadnji uri in -31.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitrecs (SN122)

Tržna kapitalizacija $ 196.15K$ 196.15K $ 196.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Zaloga v obtoku 276.05K 276.05K 276.05K Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

