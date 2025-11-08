Bitrecs Cena (SN122)
Današnja cena kriptovalute Bitrecs (SN122) v živo je $ 0.711315, s spremembo 10.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN122 v USD je $ 0.711315 na SN122.
Kriptovaluta Bitrecs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 196,154, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 276.05K SN122. V zadnjih 24 urah se je SN122 trgovalo med $ 0.639465 (najnižje) in $ 0.756856 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.16, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.337554.
V kratkoročni uspešnosti se je SN122 premaknil -0.34% v zadnji uri in -31.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Bitrecs je $ 196.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN122 je 276.05K, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.92M.
Danes je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.070306.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.2991403934.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.1262719986.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.1624782625144183.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.070306
|+10.97%
|30 dni
|$ +0.2991403934
|+42.05%
|60 dni
|$ +0.1262719986
|+17.75%
|90 dni
|$ +0.1624782625144183
|+29.60%
Leta 2040 bi cena Bitrecs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
