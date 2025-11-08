BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bitrecs v živo je 0.711315 USD. Tržna kapitalizacija SN122 je 196,154 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SN122 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Bitrecs Cena (SN122)

Cena 1 SN122 v USD v živo:

$0.710566
$0.710566
+10.30%1D
Bitrecs (SN122) Live Price Chart
Današnja cena Bitrecs

Današnja cena kriptovalute Bitrecs (SN122) v živo je $ 0.711315, s spremembo 10.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN122 v USD je $ 0.711315 na SN122.

Kriptovaluta Bitrecs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 196,154, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 276.05K SN122. V zadnjih 24 urah se je SN122 trgovalo med $ 0.639465 (najnižje) in $ 0.756856 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.16, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.337554.

V kratkoročni uspešnosti se je SN122 premaknil -0.34% v zadnji uri in -31.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitrecs (SN122)

$ 196.15K
--
$ 14.92M
276.05K
21,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Bitrecs je $ 196.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN122 je 276.05K, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.92M.

Zgodovina cene Bitrecs, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.639465
24H Nizka
$ 0.756856
24H Visoka

$ 0.639465
$ 0.756856
$ 1.16
$ 0.337554
-0.34%

+10.97%

-31.00%

-31.00%

Zgodovina cen Bitrecs (SN122) v USD

Danes je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.070306.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.2991403934.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.1262719986.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bitrecs v USD $ +0.1624782625144183.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.070306+10.97%
30 dni$ +0.2991403934+42.05%
60 dni$ +0.1262719986+17.75%
90 dni$ +0.1624782625144183+29.60%

Napoved cene za kriptovaluto Bitrecs

Napoved cene Bitrecs (SN122) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN122 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitrecs (SN122) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bitrecs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitrecs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SN122 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitrecs.

Kaj je Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitrecs

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitrecs?
Če bi kriptovaluta Bitrecs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitrecs.
Pomembne panožne novosti Bitrecs (SN122)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Bitrecs

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.