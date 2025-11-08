Današnja cena BINANTS

Današnja cena kriptovalute BINANTS (BINANTS) v živo je --, s spremembo 0.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BINANTS v USD je -- na BINANTS.

Kriptovaluta BINANTS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72,803, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BINANTS. V zadnjih 24 urah se je BINANTS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BINANTS premaknil -0.68% v zadnji uri in -13.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BINANTS (BINANTS)

Tržna kapitalizacija $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BINANTS je $ 72.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BINANTS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 72.80K.