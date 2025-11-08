Današnja cena BFUSD

Današnja cena kriptovalute BFUSD (BFUSD) v živo je $ 0.999359, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BFUSD v USD je $ 0.999359 na BFUSD.

Kriptovaluta BFUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,319,278,925, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.32B BFUSD. V zadnjih 24 urah se je BFUSD trgovalo med $ 0.99712 (najnižje) in $ 0.999885 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.007, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.99712.

V kratkoročni uspešnosti se je BFUSD premaknil -0.01% v zadnji uri in -0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BFUSD (BFUSD)

Tržna kapitalizacija $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Zaloga v obtoku 1.32B 1.32B 1.32B Skupna ponudba 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BFUSD je $ 1.32B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BFUSD je 1.32B, skupna ponudba pa znaša 1320000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.32B.