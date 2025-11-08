Današnja cena BETA

Današnja cena kriptovalute BETA (BETA) v živo je $ 0.00008393, s spremembo 17.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETA v USD je $ 0.00008393 na BETA.

Kriptovaluta BETA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 83,609, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BETA. V zadnjih 24 urah se je BETA trgovalo med $ 0.00007072 (najnižje) in $ 0.00008428 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00068728, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000362.

V kratkoročni uspešnosti se je BETA premaknil -0.31% v zadnji uri in +10.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BETA (BETA)

Tržna kapitalizacija $ 83.61K$ 83.61K $ 83.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 83.61K$ 83.61K $ 83.61K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

