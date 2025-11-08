Današnja cena BeraFi

Današnja cena kriptovalute BeraFi (BERAFI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BERAFI v USD je -- na BERAFI.

Kriptovaluta BeraFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,761.89, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 178.06M BERAFI. V zadnjih 24 urah se je BERAFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00315972, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BERAFI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BeraFi (BERAFI)

Tržna kapitalizacija $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K Zaloga v obtoku 178.06M 178.06M 178.06M Skupna ponudba 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BeraFi je $ 4.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BERAFI je 178.06M, skupna ponudba pa znaša 800000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.40K.