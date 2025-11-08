Današnja cena BENJAMIN

Današnja cena kriptovalute BENJAMIN (BENJI) v živo je --, s spremembo 0.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BENJI v USD je -- na BENJI.

Kriptovaluta BENJAMIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,694, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 468.14M BENJI. V zadnjih 24 urah se je BENJI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00477446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BENJI premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BENJAMIN (BENJI)

Tržna kapitalizacija $ 52.69K$ 52.69K $ 52.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 112.56K$ 112.56K $ 112.56K Zaloga v obtoku 468.14M 468.14M 468.14M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BENJAMIN je $ 52.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BENJI je 468.14M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 112.56K.