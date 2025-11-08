Današnja cena BASEDD House

Današnja cena kriptovalute BASEDD House (BASEDD) v živo je $ 0.00079839, s spremembo 9.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BASEDD v USD je $ 0.00079839 na BASEDD.

Kriptovaluta BASEDD House je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 798,290, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M BASEDD. V zadnjih 24 urah se je BASEDD trgovalo med $ 0.0007159 (najnižje) in $ 0.00081856 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00924382, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0007159.

V kratkoročni uspešnosti se je BASEDD premaknil -1.59% v zadnji uri in -26.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BASEDD House (BASEDD)

Tržna kapitalizacija $ 798.29K$ 798.29K $ 798.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 798.29K$ 798.29K $ 798.29K Zaloga v obtoku 999.88M 999.88M 999.88M Skupna ponudba 999,878,093.544358 999,878,093.544358 999,878,093.544358

Trenutna tržna kapitalizacija BASEDD House je $ 798.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BASEDD je 999.88M, skupna ponudba pa znaša 999878093.544358. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 798.29K.