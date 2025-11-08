Današnja cena Based Moron

Današnja cena kriptovalute Based Moron (MORON) v živo je $ 0.00001295, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORON v USD je $ 0.00001295 na MORON.

Kriptovaluta Based Moron je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,951.9, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MORON. V zadnjih 24 urah se je MORON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00035634, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000989.

V kratkoročni uspešnosti se je MORON premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Based Moron (MORON)

Tržna kapitalizacija $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

