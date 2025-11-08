Based Moron Cena (MORON)
Današnja cena kriptovalute Based Moron (MORON) v živo je $ 0.00001295, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MORON v USD je $ 0.00001295 na MORON.
Kriptovaluta Based Moron je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,951.9, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MORON. V zadnjih 24 urah se je MORON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00035634, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000989.
V kratkoročni uspešnosti se je MORON premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Based Moron je $ 12.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MORON je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.95K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene Based Moron v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Based Moron v USD $ -0.0000033628.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Based Moron v USD $ +0.0000025333.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Based Moron v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ -0.0000033628
|-25.96%
|60 dni
|$ +0.0000025333
|+19.56%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Based Moron lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.
From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.
$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.
Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”
This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.
