Današnja cena kriptovalute Based Coin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BASED je 892,321 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BASED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Based Coin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BASED je 892,321 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BASED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Based Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 892,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 57.28B BASED. V zadnjih 24 urah se je BASED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je BASED premaknil +0.35% v zadnji uri in -23.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Based Coin (BASED)
Trenutna tržna kapitalizacija Based Coin je $ 892.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BASED je 57.28B, skupna ponudba pa znaša 62325651231.26195. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 970.99K.
Zgodovina cene Based Coin, USD
Zgodovina cen Based Coin (BASED) v USD
Danes je bila sprememba cene Based Coin v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Based Coin v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Based Coin v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Based Coin v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+9.04%
30 dni
$ 0
-30.20%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Based Coin
Napoved cene Based Coin (BASED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BASED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Based Coin (BASED) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Based Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Based Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BASED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Based Coin.
Kaj je Based Coin (BASED)
The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,
The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Based Coin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Based Coin?
Če bi kriptovaluta Based Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Based Coin.
Koliko je kriptovaluta Based Coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Based Coin je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Based Coin še vedno dobra naložba?
Based Coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BASED, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Based Coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Based Coin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Based Coin?
Cena kriptovalute BASED se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Based Coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BASED.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Based Coin?
Na ceno BASED vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BASED na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BASED/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Based Coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Based Coin letos rasla?
Cena kriptovalute Based Coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Based Coin (BASED).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:50:51 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.