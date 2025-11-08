Današnja cena bapcat

Današnja cena kriptovalute bapcat (BAP) v živo je $ 0.00005472, s spremembo 11.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAP v USD je $ 0.00005472 na BAP.

Kriptovaluta bapcat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,977, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 419.91M BAP. V zadnjih 24 urah se je BAP trgovalo med $ 0.00004902 (najnižje) in $ 0.00005936 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01325672, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004716.

V kratkoročni uspešnosti se je BAP premaknil -0.11% v zadnji uri in -10.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije bapcat (BAP)

Tržna kapitalizacija $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K Zaloga v obtoku 419.91M 419.91M 419.91M Skupna ponudba 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

Trenutna tržna kapitalizacija bapcat je $ 22.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAP je 419.91M, skupna ponudba pa znaša 419905716.174038. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 22.98K.