Današnja cena BAGLESS

Današnja cena kriptovalute BAGLESS (BAGLESS) v živo je $ 0.00001133, s spremembo 4.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAGLESS v USD je $ 0.00001133 na BAGLESS.

Kriptovaluta BAGLESS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,317.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.17M BAGLESS. V zadnjih 24 urah se je BAGLESS trgovalo med $ 0.00001083 (najnižje) in $ 0.00001169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00067267, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000821.

V kratkoročni uspešnosti se je BAGLESS premaknil -0.96% v zadnji uri in +10.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BAGLESS (BAGLESS)

Tržna kapitalizacija $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Zaloga v obtoku 999.17M 999.17M 999.17M Skupna ponudba 999,172,391.725663 999,172,391.725663 999,172,391.725663

Trenutna tržna kapitalizacija BAGLESS je $ 11.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAGLESS je 999.17M, skupna ponudba pa znaša 999172391.725663. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.32K.