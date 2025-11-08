Današnja cena Backroom

Današnja cena kriptovalute Backroom (ROOM) v živo je $ 0.00534455, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROOM v USD je $ 0.00534455 na ROOM.

Kriptovaluta Backroom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,144,918, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 775.66M ROOM. V zadnjih 24 urah se je ROOM trgovalo med $ 0.00462264 (najnižje) in $ 0.00595386 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02455824, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROOM premaknil -2.12% v zadnji uri in -22.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Backroom (ROOM)

Tržna kapitalizacija $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Zaloga v obtoku 775.66M 775.66M 775.66M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Backroom je $ 4.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROOM je 775.66M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.34M.