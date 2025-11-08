Današnja cena Avo

Današnja cena kriptovalute Avo (AVO) v živo je $ 0.01046618, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVO v USD je $ 0.01046618 na AVO.

Kriptovaluta Avo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,523,490, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M AVO. V zadnjih 24 urah se je AVO trgovalo med $ 0.00990584 (najnižje) in $ 0.01178794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02710749, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AVO premaknil -1.31% v zadnji uri in -11.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Avo (AVO)

Tržna kapitalizacija $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,969,175.3571367 999,969,175.3571367 999,969,175.3571367

