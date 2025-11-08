Današnja cena Astera USD

Današnja cena kriptovalute Astera USD (ASUSD) v živo je $ 0.369028, s spremembo 1.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASUSD v USD je $ 0.369028 na ASUSD.

Kriptovaluta Astera USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,428,338, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 12.00M ASUSD. V zadnjih 24 urah se je ASUSD trgovalo med $ 0.368991 (najnižje) in $ 0.374224 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.368991.

V kratkoročni uspešnosti se je ASUSD premaknil -- v zadnji uri in -21.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Astera USD (ASUSD)

Tržna kapitalizacija $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Zaloga v obtoku 12.00M 12.00M 12.00M Skupna ponudba 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Astera USD je $ 4.43M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ASUSD je 12.00M, skupna ponudba pa znaša 12000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.43M.