Današnja cena kriptovalute aster dog v živo je 0.00045013 USD. Tržna kapitalizacija ADOG je 446,114 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute aster dog v živo je 0.00045013 USD. Tržna kapitalizacija ADOG je 446,114 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

aster dog Cena (ADOG)

Cena 1 ADOG v USD v živo:

$0.00046633
+2.80%1D
aster dog (ADOG) Live Price Chart
Današnja cena aster dog

Današnja cena kriptovalute aster dog (ADOG) v živo je $ 0.00045013, s spremembo 0.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADOG v USD je $ 0.00045013 na ADOG.

Kriptovaluta aster dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 446,114, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ADOG. V zadnjih 24 urah se je ADOG trgovalo med $ 0.00040235 (najnižje) in $ 0.00048703 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00372484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00033757.

V kratkoročni uspešnosti se je ADOG premaknil +0.97% v zadnji uri in -6.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aster dog (ADOG)

$ 446.11K
--
$ 446.11K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija aster dog je $ 446.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ADOG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 446.11K.

Zgodovina cene aster dog, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00040235
24H Nizka
$ 0.00048703
24H Visoka

$ 0.00040235
$ 0.00048703
$ 0.00372484
$ 0.00033757
+0.97%

-0.63%

-6.70%

-6.70%

Zgodovina cen aster dog (ADOG) v USD

Danes je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ -0.0001999036.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.63%
30 dni$ -0.0001999036-44.41%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto aster dog

Napoved cene aster dog (ADOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen aster dog (ADOG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena aster dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute aster dog v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ADOG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute aster dog.

Kaj je aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o aster dog

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta aster dog?
Če bi kriptovaluta aster dog rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute aster dog.
Pomembne panožne novosti aster dog (ADOG)

11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

