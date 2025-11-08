aster dog Cena (ADOG)
Današnja cena kriptovalute aster dog (ADOG) v živo je $ 0.00045013, s spremembo 0.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADOG v USD je $ 0.00045013 na ADOG.
Kriptovaluta aster dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 446,114, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ADOG. V zadnjih 24 urah se je ADOG trgovalo med $ 0.00040235 (najnižje) in $ 0.00048703 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00372484, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00033757.
V kratkoročni uspešnosti se je ADOG premaknil +0.97% v zadnji uri in -6.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija aster dog je $ 446.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ADOG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 446.11K.
+0.97%
-0.63%
-6.70%
-6.70%
Danes je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ -0.0001999036.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene aster dog v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.63%
|30 dni
|$ -0.0001999036
|-44.41%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena aster dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
