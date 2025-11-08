Današnja cena ASSDAQ

Današnja cena kriptovalute ASSDAQ (ASSDAQ) v živo je $ 0.00126828, s spremembo 12.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSDAQ v USD je $ 0.00126828 na ASSDAQ.

Kriptovaluta ASSDAQ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,267,929, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M ASSDAQ. V zadnjih 24 urah se je ASSDAQ trgovalo med $ 0.00110489 (najnižje) in $ 0.00133604 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01013732, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ASSDAQ premaknil -0.36% v zadnji uri in +8.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ASSDAQ (ASSDAQ)

Trenutna tržna kapitalizacija ASSDAQ je $ 1.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ASSDAQ je 999.93M, skupna ponudba pa znaša 999934028.746281. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.27M.