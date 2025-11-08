BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Anvil v živo je 0.00065706 USD. Tržna kapitalizacija ANVL je 52,696,453 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANVL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ANVL

Informacije o ceni ANVL

Kaj je ANVL

Bela knjiga ANVL

Uradna spletna stran ANVL

Tokenomika ANVL

Napoved cen ANVL

Anvil Logotip

Anvil Cena (ANVL)

Nerazporejeno

Cena 1 ANVL v USD v živo:

$0.00065706
-3.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Anvil (ANVL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:56 (UTC+8)

Današnja cena Anvil

Današnja cena kriptovalute Anvil (ANVL) v živo je $ 0.00065706, s spremembo 3.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANVL v USD je $ 0.00065706 na ANVL.

Kriptovaluta Anvil je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,696,453, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.20B ANVL. V zadnjih 24 urah se je ANVL trgovalo med $ 0.00063916 (najnižje) in $ 0.00069281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00929021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002512.

V kratkoročni uspešnosti se je ANVL premaknil +0.52% v zadnji uri in -27.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Anvil (ANVL)

$ 52.70M
--
$ 65.71M
80.20B
100,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Anvil je $ 52.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANVL je 80.20B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.71M.

Zgodovina cene Anvil, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00063916
24H Nizka
$ 0.00069281
24H Visoka

$ 0.00063916
$ 0.00069281
$ 0.00929021
$ 0.00002512
+0.52%

-3.87%

-27.19%

-27.19%

Zgodovina cen Anvil (ANVL) v USD

Danes je bila sprememba cene Anvil v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ +0.0035585142.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ -0.0002036370.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ -0.0010248391465848213.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.87%
30 dni$ +0.0035585142+541.58%
60 dni$ -0.0002036370-30.99%
90 dni$ -0.0010248391465848213-60.93%

Napoved cene za kriptovaluto Anvil

Napoved cene Anvil (ANVL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANVL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Anvil (ANVL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Anvil lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Anvil v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ANVL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Anvil.

Kaj je Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Anvil

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Anvil?
Če bi kriptovaluta Anvil rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Anvil.
Pomembne panožne novosti Anvil (ANVL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

Raziščite več o kriptovaluti Anvil

