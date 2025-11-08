Anvil Cena (ANVL)
Današnja cena kriptovalute Anvil (ANVL) v živo je $ 0.00065706, s spremembo 3.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANVL v USD je $ 0.00065706 na ANVL.
Kriptovaluta Anvil je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,696,453, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.20B ANVL. V zadnjih 24 urah se je ANVL trgovalo med $ 0.00063916 (najnižje) in $ 0.00069281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00929021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002512.
V kratkoročni uspešnosti se je ANVL premaknil +0.52% v zadnji uri in -27.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Anvil je $ 52.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANVL je 80.20B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.71M.
+0.52%
-3.87%
-27.19%
-27.19%
Danes je bila sprememba cene Anvil v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ +0.0035585142.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ -0.0002036370.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Anvil v USD $ -0.0010248391465848213.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-3.87%
|30 dni
|$ +0.0035585142
|+541.58%
|60 dni
|$ -0.0002036370
|-30.99%
|90 dni
|$ -0.0010248391465848213
|-60.93%
Leta 2040 bi cena Anvil lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.
Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.
What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.
Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.
Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.
Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.