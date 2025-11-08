Današnja cena Anvil

Današnja cena kriptovalute Anvil (ANVL) v živo je $ 0.00065706, s spremembo 3.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANVL v USD je $ 0.00065706 na ANVL.

Kriptovaluta Anvil je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,696,453, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.20B ANVL. V zadnjih 24 urah se je ANVL trgovalo med $ 0.00063916 (najnižje) in $ 0.00069281 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00929021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002512.

V kratkoročni uspešnosti se je ANVL premaknil +0.52% v zadnji uri in -27.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Anvil (ANVL)

Tržna kapitalizacija $ 52.70M$ 52.70M $ 52.70M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.71M$ 65.71M $ 65.71M Zaloga v obtoku 80.20B 80.20B 80.20B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Anvil je $ 52.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANVL je 80.20B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.71M.