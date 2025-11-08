Današnja cena AnonymousCodingCult

Današnja cena kriptovalute AnonymousCodingCult (ACC) v živo je $ 0.07936, s spremembo 3.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ACC v USD je $ 0.07936 na ACC.

Kriptovaluta AnonymousCodingCult je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 539,099, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.79M ACC. V zadnjih 24 urah se je ACC trgovalo med $ 0.076431 (najnižje) in $ 0.082931 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.188123, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02861669.

V kratkoročni uspešnosti se je ACC premaknil -0.58% v zadnji uri in -18.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AnonymousCodingCult (ACC)

Tržna kapitalizacija $ 539.10K$ 539.10K $ 539.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 539.10K$ 539.10K $ 539.10K Zaloga v obtoku 6.79M 6.79M 6.79M Skupna ponudba 6,793,079.867717 6,793,079.867717 6,793,079.867717

