Današnja cena Andromeda

Današnja cena kriptovalute Andromeda (ANDR) v živo je $ 0.00114804, s spremembo 1.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANDR v USD je $ 0.00114804 na ANDR.

Kriptovaluta Andromeda je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 264,845, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 231.48M ANDR. V zadnjih 24 urah se je ANDR trgovalo med $ 0.00107936 (najnižje) in $ 0.0011688 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.85, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00086459.

V kratkoročni uspešnosti se je ANDR premaknil +0.56% v zadnji uri in +22.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Andromeda (ANDR)

Tržna kapitalizacija $ 264.85K$ 264.85K $ 264.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Zaloga v obtoku 231.48M 231.48M 231.48M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Andromeda je $ 264.85K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANDR je 231.48M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.14M.