Današnja cena Alpha Pay

Današnja cena kriptovalute Alpha Pay (ALPAY) v živo je $ 0.00005521, s spremembo 13.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALPAY v USD je $ 0.00005521 na ALPAY.

Kriptovaluta Alpha Pay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 55,214, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ALPAY. V zadnjih 24 urah se je ALPAY trgovalo med $ 0.00004498 (najnižje) in $ 0.00005626 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00026297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003059.

V kratkoročni uspešnosti se je ALPAY premaknil -0.82% v zadnji uri in -35.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Alpha Pay (ALPAY)

Tržna kapitalizacija $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Alpha Pay je $ 55.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALPAY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 55.21K.