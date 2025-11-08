Današnja cena AIMX

Današnja cena kriptovalute AIMX (AIMX) v živo je $ 0.0005104, s spremembo 35.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIMX v USD je $ 0.0005104 na AIMX.

Kriptovaluta AIMX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 201,491, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.67M AIMX. V zadnjih 24 urah se je AIMX trgovalo med $ 0.00037148 (najnižje) in $ 0.00051938 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02766477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00031155.

V kratkoročni uspešnosti se je AIMX premaknil -0.94% v zadnji uri in +29.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AIMX (AIMX)

Tržna kapitalizacija $ 201.49K$ 201.49K $ 201.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 300.19K$ 300.19K $ 300.19K Zaloga v obtoku 394.67M 394.67M 394.67M Skupna ponudba 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

