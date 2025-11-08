AIMX Cena (AIMX)
Današnja cena kriptovalute AIMX (AIMX) v živo je $ 0.0005104, s spremembo 35.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIMX v USD je $ 0.0005104 na AIMX.
Kriptovaluta AIMX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 201,491, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.67M AIMX. V zadnjih 24 urah se je AIMX trgovalo med $ 0.00037148 (najnižje) in $ 0.00051938 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02766477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00031155.
V kratkoročni uspešnosti se je AIMX premaknil -0.94% v zadnji uri in +29.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija AIMX je $ 201.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIMX je 394.67M, skupna ponudba pa znaša 588000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 300.19K.
Danes je bila sprememba cene AIMX v USD $ +0.00013453.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ +0.0001111550.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ -0.0000378339.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ -0.0004139305483358419.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00013453
|+35.79%
|30 dni
|$ +0.0001111550
|+21.78%
|60 dni
|$ -0.0000378339
|-7.41%
|90 dni
|$ -0.0004139305483358419
|-44.78%
Leta 2040 bi cena AIMX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.
The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
