Današnja cena kriptovalute AIMX v živo je 0.0005104 USD. Tržna kapitalizacija AIMX je 201,491 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIMX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AIMX

Informacije o ceni AIMX

Kaj je AIMX

Bela knjiga AIMX

Uradna spletna stran AIMX

Tokenomika AIMX

Napoved cen AIMX

AIMX Cena (AIMX)

Nerazporejeno

Cena 1 AIMX v USD v živo:

$0.0005104
+35.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
AIMX (AIMX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:28:35 (UTC+8)

Današnja cena AIMX

Današnja cena kriptovalute AIMX (AIMX) v živo je $ 0.0005104, s spremembo 35.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIMX v USD je $ 0.0005104 na AIMX.

Kriptovaluta AIMX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 201,491, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.67M AIMX. V zadnjih 24 urah se je AIMX trgovalo med $ 0.00037148 (najnižje) in $ 0.00051938 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02766477, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00031155.

V kratkoročni uspešnosti se je AIMX premaknil -0.94% v zadnji uri in +29.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AIMX (AIMX)

$ 201.49K
--
$ 300.19K
394.67M
588,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija AIMX je $ 201.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIMX je 394.67M, skupna ponudba pa znaša 588000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 300.19K.

Zgodovina cene AIMX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00037148
24H Nizka
$ 0.00051938
24H Visoka

$ 0.00037148
$ 0.00051938
$ 0.02766477
$ 0.00031155
-0.94%

+35.79%

+29.46%

+29.46%

Zgodovina cen AIMX (AIMX) v USD

Danes je bila sprememba cene AIMX v USD $ +0.00013453.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ +0.0001111550.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ -0.0000378339.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AIMX v USD $ -0.0004139305483358419.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00013453+35.79%
30 dni$ +0.0001111550+21.78%
60 dni$ -0.0000378339-7.41%
90 dni$ -0.0004139305483358419-44.78%

Napoved cene za kriptovaluto AIMX

Napoved cene AIMX (AIMX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIMX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AIMX (AIMX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AIMX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AIMX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIMX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AIMX.

Kaj je AIMX (AIMX)

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AIMX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AIMX?
Če bi kriptovaluta AIMX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AIMX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:28:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AIMX (AIMX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti AIMX

