Današnja cena aibrk

Današnja cena kriptovalute aibrk (AIBRK) v živo je --, s spremembo 7.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIBRK v USD je -- na AIBRK.

Kriptovaluta aibrk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 345,152, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B AIBRK. V zadnjih 24 urah se je AIBRK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00420528, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIBRK premaknil -0.70% v zadnji uri in -46.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aibrk (AIBRK)

Tržna kapitalizacija $ 345.15K$ 345.15K $ 345.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 345.15K$ 345.15K $ 345.15K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija aibrk je $ 345.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIBRK je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 345.15K.