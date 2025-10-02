Tokenomika AI Crystal Node (AICRYNODE)
The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.
Tokenomika AI Crystal Node (AICRYNODE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AI Crystal Node (AICRYNODE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AICRYNODE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AICRYNODE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
