Današnja cena AGiXT

Današnja cena kriptovalute AGiXT (AGIXT) v živo je --, s spremembo 3.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AGIXT v USD je -- na AGIXT.

Kriptovaluta AGiXT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 604,199, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M AGIXT. V zadnjih 24 urah se je AGIXT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.104418, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AGIXT premaknil +2.46% v zadnji uri in -52.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AGiXT (AGIXT)

Tržna kapitalizacija $ 604.20K$ 604.20K $ 604.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 604.20K$ 604.20K $ 604.20K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Trenutna tržna kapitalizacija AGiXT je $ 604.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AGIXT je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999837.38. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 604.20K.