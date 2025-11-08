Današnja cena Agent DORA

Današnja cena kriptovalute Agent DORA (AD) v živo je --, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AD v USD je -- na AD.

Kriptovaluta Agent DORA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,723.01, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.40M AD. V zadnjih 24 urah se je AD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00167666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AD premaknil -- v zadnji uri in -18.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Agent DORA (AD)

Tržna kapitalizacija $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Zaloga v obtoku 999.40M 999.40M 999.40M Skupna ponudba 999,400,776.823176 999,400,776.823176 999,400,776.823176

