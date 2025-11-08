Današnja cena AGENT BAPO

Današnja cena kriptovalute AGENT BAPO (BAPO) v živo je --, s spremembo 7.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAPO v USD je -- na BAPO.

Kriptovaluta AGENT BAPO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,492.27, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M BAPO. V zadnjih 24 urah se je BAPO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00162005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BAPO premaknil +0.04% v zadnji uri in -23.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AGENT BAPO (BAPO)

Tržna kapitalizacija $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

