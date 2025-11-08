Današnja cena kriptovalute AdZilla v živo je 0.00027181 USD. Tržna kapitalizacija ADZILLA je 275,736 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADZILLA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AdZilla v živo je 0.00027181 USD. Tržna kapitalizacija ADZILLA je 275,736 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADZILLA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AdZilla (ADZILLA) v živo je $ 0.00027181, s spremembo 3.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADZILLA v USD je $ 0.00027181 na ADZILLA.
Kriptovaluta AdZilla je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 275,736, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M ADZILLA. V zadnjih 24 urah se je ADZILLA trgovalo med $ 0.00025758 (najnižje) in $ 0.00028731 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00039142, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00011699.
V kratkoročni uspešnosti se je ADZILLA premaknil -2.31% v zadnji uri in -11.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije AdZilla (ADZILLA)
$ 275.74K
--
$ 275.74K
999.93M
999,931,599.874866
Trenutna tržna kapitalizacija AdZilla je $ 275.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ADZILLA je 999.93M, skupna ponudba pa znaša 999931599.874866. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 275.74K.
Zgodovina cene AdZilla, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00025758
24H Nizka
$ 0.00028731
24H Visoka
$ 0.00025758
$ 0.00028731
$ 0.00039142
$ 0.00011699
-2.31%
+3.85%
-11.82%
Zgodovina cen AdZilla (ADZILLA) v USD
Danes je bila sprememba cene AdZilla v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AdZilla v USD $ +0.0000024058. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AdZilla v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AdZilla v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.85%
30 dni
$ +0.0000024058
+0.89%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto AdZilla
Napoved cene AdZilla (ADZILLA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADZILLA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AdZilla (ADZILLA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AdZilla lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AdZilla v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ADZILLA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AdZilla.
Kaj je AdZilla (ADZILLA)
AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms.
AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AdZilla?
Če bi kriptovaluta AdZilla rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AdZilla.
Koliko je kriptovaluta AdZilla vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AdZilla je $ 0.00027181. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AdZilla še vedno dobra naložba?
AdZilla ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ADZILLA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AdZilla?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AdZilla v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AdZilla?
Cena kriptovalute ADZILLA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AdZilla v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ADZILLA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AdZilla?
Na ceno ADZILLA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,988.05
+1.17%
ETH
3,410.69
+3.43%
SOL
159.57
+2.67%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2138
+11.08%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ADZILLA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ADZILLA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AdZilla gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AdZilla letos rasla?
Cena kriptovalute AdZilla bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AdZilla (ADZILLA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:28:05 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.