Današnja cena AdZilla

Današnja cena kriptovalute AdZilla (ADZILLA) v živo je $ 0.00027181, s spremembo 3.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADZILLA v USD je $ 0.00027181 na ADZILLA.

Kriptovaluta AdZilla je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 275,736, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.93M ADZILLA. V zadnjih 24 urah se je ADZILLA trgovalo med $ 0.00025758 (najnižje) in $ 0.00028731 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00039142, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00011699.

V kratkoročni uspešnosti se je ADZILLA premaknil -2.31% v zadnji uri in -11.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AdZilla (ADZILLA)

Tržna kapitalizacija $ 275.74K$ 275.74K $ 275.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 275.74K$ 275.74K $ 275.74K Zaloga v obtoku 999.93M 999.93M 999.93M Skupna ponudba 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

