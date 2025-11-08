Današnja cena A0x

Današnja cena kriptovalute A0x (A0X) v živo je --, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz A0X v USD je -- na A0X.

Kriptovaluta A0x je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,878,493, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 99.94B A0X. V zadnjih 24 urah se je A0X trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je A0X premaknil -4.43% v zadnji uri in +0.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije A0x (A0X)

Tržna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Zaloga v obtoku 99.94B 99.94B 99.94B Skupna ponudba 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

Trenutna tržna kapitalizacija A0x je $ 3.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba A0X je 99.94B, skupna ponudba pa znaša 99943379468.7149. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.88M.