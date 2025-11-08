Današnja cena kriptovalute VIRUS v živo je 0.004824 USD. Tržna kapitalizacija VIRUS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIRUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute VIRUS v živo je 0.004824 USD. Tržna kapitalizacija VIRUS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIRUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute VIRUS (VIRUS) v živo je $ 0.004824, s spremembo 5.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRUS v USD je $ 0.004824 na VIRUS.
Kriptovaluta VIRUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VIRUS. V zadnjih 24 urah se je VIRUS trgovalo med $ 0.004405 (najnižje) in $ 0.005484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je VIRUS premaknil +0.39% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.17K.
Tržne informacije VIRUS (VIRUS)
$ 52.17K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija VIRUS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.17K. Obstoječa ponudba VIRUS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene VIRUS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.39%
+5.62%
-15.83%
-15.83%
Zgodovina cen VIRUS (VIRUS) v USD
Sledite spremembam cen VIRUS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00025668
+5.62%
30 dni
$ -0.004119
-46.06%
60 dni
$ -0.000176
-3.52%
90 dni
$ -0.000176
-3.52%
Današnja sprememba cene VIRUS
Danes je VIRUS zabeležil spremembo $ +0.00025668 (+5.62%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene VIRUS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004119 (-46.06%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene VIRUS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VIRUS spremenil za $ -0.000176 (-3.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene VIRUS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000176 (-3.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VIRUS (VIRUS) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VIRUS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VIRUS?
Several key factors influence VIRUS token prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the project 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation 4. Project development updates and roadmap progress 5. Community engagement and social media activity 6. Partnership announcements and ecosystem expansion 7. Token utility and use cases within the platform 8. Supply and demand dynamics, including token burns or releases 9. Regulatory news affecting DeFi and gaming tokens 10. Competition from similar blockchain gaming projects
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VIRUS?
People want to know VIRUS token price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about price volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto VIRUS
Napoved cene VIRUS (VIRUS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VIRUS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VIRUS (VIRUS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena VIRUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VIRUS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VIRUS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VIRUS.
O VIRUS
VIRUS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. As a cryptocurrency, it is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging blockchain technology to ensure security and transparency. The VIRUS token operates on a decentralized network, with transactions validated through a consensus mechanism, although the specific model is not widely known. Its issuance model is also not broadly recognized. The VIRUS token's primary use is within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange, enabling users to participate in various activities within the platform. It's important to note that the VIRUS token, like other cryptocurrencies, is subject to market volatility and regulatory scrutiny.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VIRUS
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto VIRUS? Nakup VIRUS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute VIRUS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute VIRUS (VIRUS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in VIRUS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto VIRUS
Z lastništvom kriptovalute VIRUS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta VIRUS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VIRUS.
Koliko je kriptovaluta VIRUS vredna danes?
Današnja cena kriptovalute VIRUS je $ 0.004824. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta VIRUS še vedno dobra naložba?
VIRUS ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VIRUS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto VIRUS?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto VIRUS v vrednosti $ 52.17K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute VIRUS?
Cena kriptovalute VIRUS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute VIRUS v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VIRUS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute VIRUS?
Na ceno VIRUS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,622.95
+1.80%
ETH
3,463.16
+5.02%
SOL
162.3
+4.43%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VIRUS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VIRUS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute VIRUS gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute VIRUS letos rasla?
Cena kriptovalute VIRUS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute VIRUS (VIRUS).
Pomembne panožne novosti VIRUS (VIRUS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
