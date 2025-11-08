BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute VIRUS v živo je 0.004824 USD. Tržna kapitalizacija VIRUS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIRUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena VIRUS(VIRUS)

Cena 1 VIRUS v USD v živo:

$0.004824
$0.004824$0.004824
+5.62%1D
USD
VIRUS (VIRUS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:11 (UTC+8)

Današnja cena VIRUS

Današnja cena kriptovalute VIRUS (VIRUS) v živo je $ 0.004824, s spremembo 5.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRUS v USD je $ 0.004824 na VIRUS.

Kriptovaluta VIRUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VIRUS. V zadnjih 24 urah se je VIRUS trgovalo med $ 0.004405 (najnižje) in $ 0.005484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VIRUS premaknil +0.39% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.17K.

Tržne informacije VIRUS (VIRUS)

$ 52.17K
$ 52.17K$ 52.17K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija VIRUS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.17K. Obstoječa ponudba VIRUS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene VIRUS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004405
$ 0.004405$ 0.004405
24H Nizka
$ 0.005484
$ 0.005484$ 0.005484
24H Visoka

$ 0.004405
$ 0.004405$ 0.004405

$ 0.005484
$ 0.005484$ 0.005484

+0.39%

+5.62%

-15.83%

-15.83%

Zgodovina cen VIRUS (VIRUS) v USD

Sledite spremembam cen VIRUS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00025668+5.62%
30 dni$ -0.004119-46.06%
60 dni$ -0.000176-3.52%
90 dni$ -0.000176-3.52%
Današnja sprememba cene VIRUS

Danes je VIRUS zabeležil spremembo $ +0.00025668 (+5.62%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene VIRUS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004119 (-46.06%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene VIRUS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VIRUS spremenil za $ -0.000176 (-3.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene VIRUS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000176 (-3.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VIRUS (VIRUS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen VIRUS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto VIRUS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VIRUS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VIRUS?

Several key factors influence VIRUS token prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and ecosystem expansion
7. Token utility and use cases within the platform
8. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
9. Regulatory news affecting DeFi and gaming tokens
10. Competition from similar blockchain gaming projects

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VIRUS?

People want to know VIRUS token price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about price volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto VIRUS

Napoved cene VIRUS (VIRUS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VIRUS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VIRUS (VIRUS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VIRUS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O VIRUS

VIRUS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. As a cryptocurrency, it is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging blockchain technology to ensure security and transparency. The VIRUS token operates on a decentralized network, with transactions validated through a consensus mechanism, although the specific model is not widely known. Its issuance model is also not broadly recognized. The VIRUS token's primary use is within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange, enabling users to participate in various activities within the platform. It's important to note that the VIRUS token, like other cryptocurrencies, is subject to market volatility and regulatory scrutiny.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VIRUS

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun is a SocialFi game studio by Pandemic Labs. Its first game, @infecteddotfun, attracted 130,000 users within 48 hours, demonstrating strong market appeal.

VIRUS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje VIRUS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VIRUS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VIRUS?
Če bi kriptovaluta VIRUS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VIRUS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:11 (UTC+8)

