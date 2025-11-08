Današnja cena VIRUS

Današnja cena kriptovalute VIRUS (VIRUS) v živo je $ 0.004824, s spremembo 5.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRUS v USD je $ 0.004824 na VIRUS.

Kriptovaluta VIRUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VIRUS. V zadnjih 24 urah se je VIRUS trgovalo med $ 0.004405 (najnižje) in $ 0.005484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VIRUS premaknil +0.39% v zadnji uri in -15.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.17K.

Tržne informacije VIRUS (VIRUS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 52.17K$ 52.17K $ 52.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

