Današnja cena kriptovalute Pibble v živo je 0.0001284 USD. Tržna kapitalizacija PIBBLE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIBBLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pibble v živo je 0.0001284 USD. Tržna kapitalizacija PIBBLE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIBBLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PIBBLE

Informacije o ceni PIBBLE

Kaj je PIBBLE

Tokenomika PIBBLE

Napoved cen PIBBLE

Zgodovina PIBBLE

PIBBLE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PIBBLE v fiat

Pibble Logotip

Cena Pibble(PIBBLE)

Cena 1 PIBBLE v USD v živo:

$0.0001284
+4.05%1D
USD
Pibble (PIBBLE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:53 (UTC+8)

Današnja cena Pibble

Današnja cena kriptovalute Pibble (PIBBLE) v živo je $ 0.0001284, s spremembo 4.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIBBLE v USD je $ 0.0001284 na PIBBLE.

Kriptovaluta Pibble je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PIBBLE. V zadnjih 24 urah se je PIBBLE trgovalo med $ 0.0001186 (najnižje) in $ 0.0001345 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PIBBLE premaknil +2.14% v zadnji uri in -41.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.89K.

Tržne informacije Pibble (PIBBLE)

$ 52.89K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pibble je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.89K. Obstoječa ponudba PIBBLE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Pibble, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+2.14%

+4.05%

-41.80%

-41.80%

Zgodovina cen Pibble (PIBBLE) v USD

Sledite spremembam cen Pibble za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000004998+4.05%
30 dni$ -0.0011676-90.10%
60 dni$ -0.0008716-87.16%
90 dni$ -0.0008716-87.16%
Današnja sprememba cene Pibble

Danes je PIBBLE zabeležil spremembo $ +0.000004998 (+4.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Pibble

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0011676 (-90.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Pibble

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PIBBLE spremenil za $ -0.0008716 (-87.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Pibble

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0008716 (-87.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pibble (PIBBLE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Pibble.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pibble

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pibble, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pibble?

Pibble (PIBBLE) prices are influenced by several key factors:

Market Demand: User adoption of the Pibble platform for image sharing and social networking drives token utility and demand.

Platform Growth: Active users, content creators, and engagement levels directly impact token value.

Token Utility: Usage for rewards, transactions, and platform features affects circulation and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence influence price movements.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects affects investor interest.

Development Progress: Platform updates, new features, and partnership announcements can trigger price changes.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets impact trading and adoption.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pibble?

People want to know Pibble (PIBBLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Pibble

Napoved cene Pibble (PIBBLE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PIBBLE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pibble (PIBBLE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pibble lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pibble v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PIBBLE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pibble.

O Pibble

PIBBLE (PIB) is a blockchain-based cryptocurrency that primarily focuses on the digital content industry, specifically images. It operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. PIBBLE aims to revolutionize the way digital content creators, particularly photographers and artists, monetize their work by providing a decentralized platform where they can directly sell their content to consumers. This eliminates the need for intermediaries, thereby increasing the profits for creators. The PIBBLE ecosystem also includes features for content sharing and social networking, allowing users to earn PIB tokens for their activities on the platform. The supply of PIB tokens is determined by the platform's usage and demand.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pibble

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pibble? Nakup PIBBLE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pibble. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pibble (PIBBLE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Pibble bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Pibble (PIBBLE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Pibble

Z lastništvom kriptovalute Pibble se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Pibble (PIBBLE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Pibble (PIBBLE)

PIBBLE is a memecoin named after dog sounds, with a community-driven animal-themed narrative inspired by the viral TikTok video “wash my belly.”

Pibble Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Pibble razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pibble

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pibble?
Če bi kriptovaluta Pibble rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pibble.
Pomembne panožne novosti Pibble (PIBBLE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Pibble

PIBBLE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PIBBLE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PIBBLE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Pibble (PIBBLE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Pibble v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PIBBLE/USDT
+4.22%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

