Današnja cena Pibble

Današnja cena kriptovalute Pibble (PIBBLE) v živo je $ 0.0001284, s spremembo 4.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIBBLE v USD je $ 0.0001284 na PIBBLE.

Kriptovaluta Pibble je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PIBBLE. V zadnjih 24 urah se je PIBBLE trgovalo med $ 0.0001186 (najnižje) in $ 0.0001345 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PIBBLE premaknil +2.14% v zadnji uri in -41.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 52.89K.

Tržne informacije Pibble (PIBBLE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pibble je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 52.89K. Obstoječa ponudba PIBBLE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.