Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP v živo je 0.0002617 USD. Tržna kapitalizacija KPOP je 1,696,915.142658872 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KPOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP) v živo je $ 0.0002617, s spremembo 2.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KPOP v USD je $ 0.0002617 na KPOP.
Kriptovaluta OFFICIAL K-POP je trenutno na #1874. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.48B KPOP. V zadnjih 24 urah se je KPOP trgovalo med $ 0.0002546 (najnižje) in $ 0.0002646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001003499785734869, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002025104729961.
V kratkoročni uspešnosti se je KPOP premaknil -0.61% v zadnji uri in -9.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.72K.
Tržne informacije OFFICIAL K-POP (KPOP)
No.1874
$ 1.70M
$ 24.72K
$ 2.09M
6.48B
8,000,000,000
8,000,000,000
81.05%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija OFFICIAL K-POP je $ 1.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.72K. Obstoječa ponudba KPOP je 6.48B, skupna ponudba pa znaša 8000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.09M.
Zgodovina cene OFFICIAL K-POP, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0002546
24H Nizka
$ 0.0002646
24H Visoka
$ 0.0002546
$ 0.0002646
$ 0.001003499785734869
$ 0.000002025104729961
-0.61%
+2.38%
-9.79%
-9.79%
Zgodovina cen OFFICIAL K-POP (KPOP) v USD
Sledite spremembam cen OFFICIAL K-POP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000006084
+2.38%
30 dni
$ -0.0000706
-21.25%
60 dni
$ -0.0001162
-30.75%
90 dni
$ +0.0001117
+74.46%
Današnja sprememba cene OFFICIAL K-POP
Danes je KPOP zabeležil spremembo $ +0.000006084 (+2.38%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000706 (-21.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP
Če pogled razširimo na 60 dni, se je KPOP spremenil za $ -0.0001162 (-30.75%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0001117 (+74.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OFFICIAL K-POP (KPOP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OFFICIAL K-POP
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OFFICIAL K-POP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OFFICIAL K-POP?
Several factors influence K-POP cryptocurrency prices:
1. Fan engagement and community activity - Active fanbase drives demand 2. Partnership announcements with entertainment companies or artists 3. Market sentiment toward entertainment-related tokens 4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 5. Token utility and use cases within K-POP ecosystem 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Social media buzz and celebrity endorsements 8. Regulatory news affecting crypto markets 9. Technical developments and platform updates 10. Supply and tokenomics structure
Like other cryptocurrencies, K-POP tokens are highly volatile and speculative investments influenced by both crypto-specific and entertainment industry factors.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP?
People want to know OFFICIAL K-POP (KPOP) token price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. As a cryptocurrency, KPOP price fluctuates constantly, so real-time data helps investors buy/sell at optimal moments, assess gains/losses, and make informed financial choices in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto OFFICIAL K-POP
Napoved cene OFFICIAL K-POP (KPOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KPOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OFFICIAL K-POP (KPOP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OFFICIAL K-POP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OFFICIAL K-POP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KPOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OFFICIAL K-POP.
O OFFICIAL K-POP
KPOP is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily utilized as a medium of exchange in the entertainment industry, specifically in the Korean pop music (K-pop) sector. KPOP aims to streamline transactions and foster a more direct relationship between artists, fans, and industry stakeholders by leveraging blockchain technology's transparency and security. It operates on a decentralized platform, ensuring that all transactions are transparent and immutable. The asset's issuance and supply model is based on the Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. KPOP's typical uses include purchasing merchandise, concert tickets, and exclusive content, thereby enhancing fan engagement in the K-pop industry.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OFFICIAL K-POP
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OFFICIAL K-POP? Nakup KPOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OFFICIAL K-POP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 6.48B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OFFICIAL K-POP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OFFICIAL K-POP
Z lastništvom kriptovalute OFFICIAL K-POP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup OFFICIAL K-POP (KPOP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.
OFFICIAL K-POP Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje OFFICIAL K-POP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OFFICIAL K-POP
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OFFICIAL K-POP?
Če bi kriptovaluta OFFICIAL K-POP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OFFICIAL K-POP.
Koliko je kriptovaluta OFFICIAL K-POP vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP je $ 0.0002617. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OFFICIAL K-POP še vedno dobra naložba?
OFFICIAL K-POP ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KPOP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OFFICIAL K-POP?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OFFICIAL K-POP v vrednosti $ 24.72K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OFFICIAL K-POP?
Cena kriptovalute KPOP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OFFICIAL K-POP v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KPOP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OFFICIAL K-POP?
Na ceno KPOP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,401.09
+1.58%
ETH
3,440.51
+4.33%
SOL
161.19
+3.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0983
+0.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KPOP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KPOP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OFFICIAL K-POP gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OFFICIAL K-POP letos rasla?
Cena kriptovalute OFFICIAL K-POP bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:17 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.