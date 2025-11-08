Današnja cena OFFICIAL K-POP

Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP) v živo je $ 0.0002617, s spremembo 2.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KPOP v USD je $ 0.0002617 na KPOP.

Kriptovaluta OFFICIAL K-POP je trenutno na #1874. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.48B KPOP. V zadnjih 24 urah se je KPOP trgovalo med $ 0.0002546 (najnižje) in $ 0.0002646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001003499785734869, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002025104729961.

V kratkoročni uspešnosti se je KPOP premaknil -0.61% v zadnji uri in -9.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.72K.

Tržne informacije OFFICIAL K-POP (KPOP)

Uvrstitev No.1874 Tržna kapitalizacija $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volumen (24H) $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Zaloga v obtoku 6.48B 6.48B 6.48B Največja ponudba 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Skupna ponudba 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Hitrost kroženja 81.05% Javna veriga blokov ETH

