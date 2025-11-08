BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP v živo je 0.0002617 USD. Tržna kapitalizacija KPOP je 1,696,915.142658872 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KPOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP v živo je 0.0002617 USD. Tržna kapitalizacija KPOP je 1,696,915.142658872 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KPOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KPOP

Informacije o ceni KPOP

Kaj je KPOP

Uradna spletna stran KPOP

Tokenomika KPOP

Napoved cen KPOP

Zgodovina KPOP

KPOP Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute KPOP v fiat

Spot KPOP

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

OFFICIAL K-POP Logotip

Cena OFFICIAL K-POP(KPOP)

Cena 1 KPOP v USD v živo:

$0.0002617
$0.0002617$0.0002617
+2.38%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:17 (UTC+8)

Današnja cena OFFICIAL K-POP

Današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP) v živo je $ 0.0002617, s spremembo 2.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KPOP v USD je $ 0.0002617 na KPOP.

Kriptovaluta OFFICIAL K-POP je trenutno na #1874. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.70M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.48B KPOP. V zadnjih 24 urah se je KPOP trgovalo med $ 0.0002546 (najnižje) in $ 0.0002646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001003499785734869, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000002025104729961.

V kratkoročni uspešnosti se je KPOP premaknil -0.61% v zadnji uri in -9.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.72K.

Tržne informacije OFFICIAL K-POP (KPOP)

No.1874

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 24.72K
$ 24.72K$ 24.72K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

6.48B
6.48B 6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

81.05%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija OFFICIAL K-POP je $ 1.70M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.72K. Obstoječa ponudba KPOP je 6.48B, skupna ponudba pa znaša 8000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.09M.

Zgodovina cene OFFICIAL K-POP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0002546
$ 0.0002546$ 0.0002546
24H Nizka
$ 0.0002646
$ 0.0002646$ 0.0002646
24H Visoka

$ 0.0002546
$ 0.0002546$ 0.0002546

$ 0.0002646
$ 0.0002646$ 0.0002646

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961

-0.61%

+2.38%

-9.79%

-9.79%

Zgodovina cen OFFICIAL K-POP (KPOP) v USD

Sledite spremembam cen OFFICIAL K-POP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000006084+2.38%
30 dni$ -0.0000706-21.25%
60 dni$ -0.0001162-30.75%
90 dni$ +0.0001117+74.46%
Današnja sprememba cene OFFICIAL K-POP

Danes je KPOP zabeležil spremembo $ +0.000006084 (+2.38%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000706 (-21.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KPOP spremenil za $ -0.0001162 (-30.75%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OFFICIAL K-POP

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0001117 (+74.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OFFICIAL K-POP (KPOP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OFFICIAL K-POP.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OFFICIAL K-POP

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OFFICIAL K-POP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OFFICIAL K-POP?

Several factors influence K-POP cryptocurrency prices:

1. Fan engagement and community activity - Active fanbase drives demand
2. Partnership announcements with entertainment companies or artists
3. Market sentiment toward entertainment-related tokens
4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
5. Token utility and use cases within K-POP ecosystem
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. Social media buzz and celebrity endorsements
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical developments and platform updates
10. Supply and tokenomics structure

Like other cryptocurrencies, K-POP tokens are highly volatile and speculative investments influenced by both crypto-specific and entertainment industry factors.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OFFICIAL K-POP?

People want to know OFFICIAL K-POP (KPOP) token price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. As a cryptocurrency, KPOP price fluctuates constantly, so real-time data helps investors buy/sell at optimal moments, assess gains/losses, and make informed financial choices in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto OFFICIAL K-POP

Napoved cene OFFICIAL K-POP (KPOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KPOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OFFICIAL K-POP (KPOP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OFFICIAL K-POP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OFFICIAL K-POP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KPOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OFFICIAL K-POP.

O OFFICIAL K-POP

KPOP is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily utilized as a medium of exchange in the entertainment industry, specifically in the Korean pop music (K-pop) sector. KPOP aims to streamline transactions and foster a more direct relationship between artists, fans, and industry stakeholders by leveraging blockchain technology's transparency and security. It operates on a decentralized platform, ensuring that all transactions are transparent and immutable. The asset's issuance and supply model is based on the Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. KPOP's typical uses include purchasing merchandise, concert tickets, and exclusive content, thereby enhancing fan engagement in the K-pop industry.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OFFICIAL K-POP

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OFFICIAL K-POP? Nakup KPOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OFFICIAL K-POP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OFFICIAL K-POP (KPOP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 6.48B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OFFICIAL K-POP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu OFFICIAL K-POP (KPOP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto OFFICIAL K-POP

Z lastništvom kriptovalute OFFICIAL K-POP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup OFFICIAL K-POP (KPOP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OFFICIAL K-POP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna OFFICIAL K-POP spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OFFICIAL K-POP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OFFICIAL K-POP?
Če bi kriptovaluta OFFICIAL K-POP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OFFICIAL K-POP.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti OFFICIAL K-POP (KPOP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti OFFICIAL K-POP

KPOP USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na KPOP z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami KPOP USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte OFFICIAL K-POP (KPOP) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute OFFICIAL K-POP v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
KPOP/USDT
$0.0002617
$0.0002617$0.0002617
+2.62%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2300
$1.2300$1.2300

+2,360.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004220
$0.00004220$0.00004220

+744.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000022040
$0.000022040$0.000022040

+267.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.22854
$0.22854$0.22854

+109.03%

0G

0G

0G

$1.550
$1.550$1.550

+48.46%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz KPOP v USD

Znesek

KPOP
KPOP
USD
USD

1 KPOP = 0.0002617 USD