Današnja cena kriptovalute Cosplay Token (COT) v živo je $ 0.001869, s spremembo 2.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COT v USD je $ 0.001869 na COT.
Kriptovaluta Cosplay Token je trenutno na #2295. mestu s tržno kapitalizacijo $ 737.06K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.36M COT. V zadnjih 24 urah se je COT trgovalo med $ 0.001786 (najnižje) in $ 0.001887 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20071997640034067, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001063216445440777.
V kratkoročni uspešnosti se je COT premaknil -0.06% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.10K.
Tržne informacije Cosplay Token (COT)
No.2295
$ 737.06K
$ 10.10K
$ 1.87M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Cosplay Token je $ 737.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.10K. Obstoječa ponudba COT je 394.36M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.87M.
Zgodovina cene Cosplay Token, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001786
24H Nizka
$ 0.001887
24H Visoka
$ 0.001786
$ 0.001887
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
-0.06%
+2.24%
-6.65%
-6.65%
Zgodovina cen Cosplay Token (COT) v USD
Sledite spremembam cen Cosplay Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00004095
+2.24%
30 dni
$ -0.000319
-14.58%
60 dni
$ -0.000211
-10.15%
90 dni
$ -0.000064
-3.32%
Današnja sprememba cene Cosplay Token
Danes je COT zabeležil spremembo $ +0.00004095 (+2.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cosplay Token
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000319 (-14.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cosplay Token
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COT spremenil za $ -0.000211 (-10.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cosplay Token
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000064 (-3.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cosplay Token (COT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cosplay Token
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cosplay Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cosplay Token?
Several key factors influence Cosplay Token (COT) prices:
Market Demand: User adoption within the cosplay community and platform usage directly affects token value.
Utility: COT's functionality for purchasing digital assets, NFTs, and platform services drives demand.
Partnerships: Collaborations with cosplay influencers, events, and gaming platforms boost visibility.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect all altcoins including COT.
Platform Development: New features, technical improvements, and roadmap progress influence investor interest.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cosplay Token?
People want to know Cosplay Token (COT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and evaluate potential profits or losses. Daily price monitoring is essential for active traders managing risk and maximizing returns in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Cosplay Token
Napoved cene Cosplay Token (COT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cosplay Token (COT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cosplay Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cosplay Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cosplay Token.
O Cosplay Token
CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cosplay Token
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cosplay Token? Nakup COT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cosplay Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cosplay Token (COT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 394.36M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cosplay Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cosplay Token
Z lastništvom kriptovalute Cosplay Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
Cosplay Token Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Cosplay Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cosplay Token
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cosplay Token?
Če bi kriptovaluta Cosplay Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cosplay Token.
Koliko je kriptovaluta Cosplay Token vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cosplay Token je $ 0.001869. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cosplay Token še vedno dobra naložba?
Cosplay Token ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cosplay Token?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cosplay Token v vrednosti $ 10.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cosplay Token?
Cena kriptovalute COT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cosplay Token v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cosplay Token?
Na ceno COT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,411.09
+1.59%
ETH
3,453.72
+4.73%
SOL
161.58
+3.97%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0874
-0.48%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cosplay Token gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cosplay Token letos rasla?
Cena kriptovalute Cosplay Token bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cosplay Token (COT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:12 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.