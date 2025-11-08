BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cosplay Token v živo je 0.001869 USD. Tržna kapitalizacija COT je 737,057.301813 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o COT

Informacije o ceni COT

Kaj je COT

Bela knjiga COT

Uradna spletna stran COT

Tokenomika COT

Napoved cen COT

Zgodovina COT

COT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute COT v fiat

Spot COT

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cosplay Token Logotip

Cena Cosplay Token(COT)

Cena 1 COT v USD v živo:

$0.001869
+2.24%1D
USD
Cosplay Token (COT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:12 (UTC+8)

Današnja cena Cosplay Token

Današnja cena kriptovalute Cosplay Token (COT) v živo je $ 0.001869, s spremembo 2.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COT v USD je $ 0.001869 na COT.

Kriptovaluta Cosplay Token je trenutno na #2295. mestu s tržno kapitalizacijo $ 737.06K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.36M COT. V zadnjih 24 urah se je COT trgovalo med $ 0.001786 (najnižje) in $ 0.001887 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20071997640034067, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001063216445440777.

V kratkoročni uspešnosti se je COT premaknil -0.06% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.10K.

Tržne informacije Cosplay Token (COT)

No.2295

$ 737.06K
$ 10.10K
$ 1.87M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Cosplay Token je $ 737.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.10K. Obstoječa ponudba COT je 394.36M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.87M.

Zgodovina cene Cosplay Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001786
24H Nizka
$ 0.001887
24H Visoka

$ 0.001786
$ 0.001887
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
-0.06%

+2.24%

-6.65%

-6.65%

Zgodovina cen Cosplay Token (COT) v USD

Sledite spremembam cen Cosplay Token za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00004095+2.24%
30 dni$ -0.000319-14.58%
60 dni$ -0.000211-10.15%
90 dni$ -0.000064-3.32%
Današnja sprememba cene Cosplay Token

Danes je COT zabeležil spremembo $ +0.00004095 (+2.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cosplay Token

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000319 (-14.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cosplay Token

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COT spremenil za $ -0.000211 (-10.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cosplay Token

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000064 (-3.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cosplay Token (COT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cosplay Token.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cosplay Token

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cosplay Token, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cosplay Token?

Several key factors influence Cosplay Token (COT) prices:

Market Demand: User adoption within the cosplay community and platform usage directly affects token value.

Utility: COT's functionality for purchasing digital assets, NFTs, and platform services drives demand.

Supply Mechanics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms impact scarcity.

Partnerships: Collaborations with cosplay influencers, events, and gaming platforms boost visibility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect all altcoins including COT.

Platform Development: New features, technical improvements, and roadmap progress influence investor interest.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cosplay Token?

People want to know Cosplay Token (COT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and evaluate potential profits or losses. Daily price monitoring is essential for active traders managing risk and maximizing returns in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Cosplay Token

Napoved cene Cosplay Token (COT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cosplay Token (COT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cosplay Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cosplay Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cosplay Token.

O Cosplay Token

CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cosplay Token

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cosplay Token? Nakup COT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cosplay Token. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cosplay Token (COT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 394.36M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cosplay Token bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cosplay Token (COT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cosplay Token

Z lastništvom kriptovalute Cosplay Token se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cosplay Token (COT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cosplay Token razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cosplay Token spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cosplay Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cosplay Token?
Če bi kriptovaluta Cosplay Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cosplay Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cosplay Token (COT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Cosplay Token

COT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na COT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami COT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Cosplay Token (COT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Cosplay Token v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
COT/USDT
$0.001869
+2.24%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

