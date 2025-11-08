Današnja cena Cosplay Token

Današnja cena kriptovalute Cosplay Token (COT) v živo je $ 0.001869, s spremembo 2.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COT v USD je $ 0.001869 na COT.

Kriptovaluta Cosplay Token je trenutno na #2295. mestu s tržno kapitalizacijo $ 737.06K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.36M COT. V zadnjih 24 urah se je COT trgovalo med $ 0.001786 (najnižje) in $ 0.001887 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20071997640034067, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001063216445440777.

V kratkoročni uspešnosti se je COT premaknil -0.06% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.10K.

Tržne informacije Cosplay Token (COT)

Uvrstitev No.2295 Tržna kapitalizacija $ 737.06K Volumen (24H) $ 10.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.87M Zaloga v obtoku 394.36M Največja ponudba 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 Hitrost kroženja 39.43% Javna veriga blokov ETH

