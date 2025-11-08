BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cope v živo je 0.0004159 USD. Tržna kapitalizacija COPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 COPE v USD v živo:

$0.0004159
$0.0004159
+6.83%1D
USD
Cope (COPE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:29 (UTC+8)

Današnja cena Cope

Današnja cena kriptovalute Cope (COPE) v živo je $ 0.0004159, s spremembo 6.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COPE v USD je $ 0.0004159 na COPE.

Kriptovaluta Cope je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COPE. V zadnjih 24 urah se je COPE trgovalo med $ 0.0003802 (najnižje) in $ 0.0004627 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COPE premaknil +0.12% v zadnji uri in +18.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.10K.

Tržne informacije Cope (COPE)

$ 54.10K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Cope je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.10K. Obstoječa ponudba COPE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Cope, USD

Zgodovina cen Cope (COPE) v USD

Sledite spremembam cen Cope za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00002659+6.83%
30 dni$ -0.0001872-31.04%
60 dni$ -0.0019861-82.69%
90 dni$ -0.0010841-72.28%
Današnja sprememba cene Cope

Danes je COPE zabeležil spremembo $ +0.00002659 (+6.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cope

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001872 (-31.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cope

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COPE spremenil za $ -0.0019861 (-82.69%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cope

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0010841 (-72.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cope (COPE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cope.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cope

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cope, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cope?

Several key factors influence COPE token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect COPE valuations.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Development Progress: Project updates, partnerships, roadmap milestones, and technical improvements influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects relative valuation and market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cope?

People want to know Cope (COPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Cope

Napoved cene Cope (COPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cope (COPE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cope lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cope v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cope.

O Cope

COPE is a cryptocurrency token that operates on the Solana blockchain. It was created by CryptoQuant trader SBF to incentivize correct predictions on the Crypto Twitter sentiment index, a tool that gauges the collective mood of cryptocurrency traders on Twitter. COPE's primary function is to reward users who accurately predict the sentiment index's direction, thereby fostering a community of informed and accurate predictors. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply of 1 billion tokens. COPE's use case extends to governance, with token holders having voting rights on the platform's future developments and updates.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cope

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cope? Nakup COPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cope. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cope (COPE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cope bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cope (COPE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cope

Z lastništvom kriptovalute Cope se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cope (COPE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Cope (COPE)

Cope originates from the internet self-deprecating meme “cope,” leveraging self-mockery and KOL promotion to generate attention.

Cope Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cope razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cope

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cope?
Če bi kriptovaluta Cope rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cope.
