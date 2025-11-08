Današnja cena kriptovalute Cope v živo je 0.0004159 USD. Tržna kapitalizacija COPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cope v živo je 0.0004159 USD. Tržna kapitalizacija COPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cope (COPE) v živo je $ 0.0004159, s spremembo 6.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COPE v USD je $ 0.0004159 na COPE.
Kriptovaluta Cope je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COPE. V zadnjih 24 urah se je COPE trgovalo med $ 0.0003802 (najnižje) in $ 0.0004627 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je COPE premaknil +0.12% v zadnji uri in +18.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.10K.
Tržne informacije Cope (COPE)
$ 54.10K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Cope je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.10K. Obstoječa ponudba COPE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Cope, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0003802
24H Nizka
$ 0.0004627
24H Visoka
$ 0.0003802
$ 0.0004627
--
--
+0.12%
+6.83%
+18.86%
+18.86%
Zgodovina cen Cope (COPE) v USD
Sledite spremembam cen Cope za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00002659
+6.83%
30 dni
$ -0.0001872
-31.04%
60 dni
$ -0.0019861
-82.69%
90 dni
$ -0.0010841
-72.28%
Današnja sprememba cene Cope
Danes je COPE zabeležil spremembo $ +0.00002659 (+6.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cope
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001872 (-31.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cope
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COPE spremenil za $ -0.0019861 (-82.69%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cope
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0010841 (-72.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cope (COPE) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cope, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cope?
Development Progress: Project updates, partnerships, roadmap milestones, and technical improvements influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.
Competition: Performance relative to similar projects affects relative valuation and market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cope?
People want to know Cope (COPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Cope
Napoved cene Cope (COPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cope (COPE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cope lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cope v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cope.
O Cope
COPE is a cryptocurrency token that operates on the Solana blockchain. It was created by CryptoQuant trader SBF to incentivize correct predictions on the Crypto Twitter sentiment index, a tool that gauges the collective mood of cryptocurrency traders on Twitter. COPE's primary function is to reward users who accurately predict the sentiment index's direction, thereby fostering a community of informed and accurate predictors. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply of 1 billion tokens. COPE's use case extends to governance, with token holders having voting rights on the platform's future developments and updates.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cope
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cope? Nakup COPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cope. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cope (COPE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cope bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cope
Z lastništvom kriptovalute Cope se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Cope rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cope.
Koliko je kriptovaluta Cope vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cope je $ 0.0004159. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cope še vedno dobra naložba?
Cope ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COPE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cope?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cope v vrednosti $ 54.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cope?
Cena kriptovalute COPE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cope v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COPE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cope?
Na ceno COPE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,295.26
+1.48%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.17
+3.70%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1017
+0.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COPE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COPE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cope gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cope letos rasla?
Cena kriptovalute Cope bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cope (COPE).
Pomembne panožne novosti Cope (COPE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.