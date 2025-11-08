Današnja cena Cope

Današnja cena kriptovalute Cope (COPE) v živo je $ 0.0004159, s spremembo 6.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COPE v USD je $ 0.0004159 na COPE.

Kriptovaluta Cope je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COPE. V zadnjih 24 urah se je COPE trgovalo med $ 0.0003802 (najnižje) in $ 0.0004627 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COPE premaknil +0.12% v zadnji uri in +18.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.10K.

Tržne informacije Cope (COPE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Cope je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.10K. Obstoječa ponudba COPE je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.