Današnja cena Clippy

Današnja cena kriptovalute Clippy (CLIPPY) v živo je $ 0.001128, s spremembo 125.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLIPPY v USD je $ 0.001128 na CLIPPY.

Kriptovaluta Clippy je trenutno na #3786. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 CLIPPY. V zadnjih 24 urah se je CLIPPY trgovalo med $ 0.0005 (najnižje) in $ 0.001793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.002493578943262639, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005534295151714.

V kratkoročni uspešnosti se je CLIPPY premaknil +0.62% v zadnji uri in +125.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 43.44K.

Tržne informacije Clippy (CLIPPY)

Uvrstitev No.3786 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 43.44K$ 43.44K $ 43.44K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Skupna ponudba 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Clippy je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 43.44K. Obstoječa ponudba CLIPPY je 0.00, skupna ponudba pa znaša 999999890. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.