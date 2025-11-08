Današnja cena Bagwork

Današnja cena kriptovalute Bagwork (BAGWORK) v živo je $ 0.0011594, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAGWORK v USD je $ 0.0011594 na BAGWORK.

Kriptovaluta Bagwork je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BAGWORK. V zadnjih 24 urah se je BAGWORK trgovalo med $ 0.0011162 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BAGWORK premaknil +1.27% v zadnji uri in -14.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.79K.

Tržne informacije Bagwork (BAGWORK)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 72.79K$ 72.79K $ 72.79K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

