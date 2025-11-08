BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bagwork v živo je 0.0011594 USD. Tržna kapitalizacija BAGWORK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAGWORK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BAGWORK

Informacije o ceni BAGWORK

Kaj je BAGWORK

Tokenomika BAGWORK

Napoved cen BAGWORK

Zgodovina BAGWORK

BAGWORK Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BAGWORK v fiat

Bagwork Logotip

Cena Bagwork(BAGWORK)

Cena 1 BAGWORK v USD v živo:

$0.0011594
$0.0011594
-0.65%1D
USD
Bagwork (BAGWORK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:11 (UTC+8)

Današnja cena Bagwork

Današnja cena kriptovalute Bagwork (BAGWORK) v živo je $ 0.0011594, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAGWORK v USD je $ 0.0011594 na BAGWORK.

Kriptovaluta Bagwork je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BAGWORK. V zadnjih 24 urah se je BAGWORK trgovalo med $ 0.0011162 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BAGWORK premaknil +1.27% v zadnji uri in -14.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.79K.

Tržne informacije Bagwork (BAGWORK)

--
----

$ 72.79K
$ 72.79K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Bagwork je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.79K. Obstoječa ponudba BAGWORK je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Bagwork, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0011162
$ 0.0011162
24H Nizka
$ 0.0015
$ 0.0015
24H Visoka

$ 0.0011162
$ 0.0011162

$ 0.0015
$ 0.0015

--
----

--
----

+1.27%

-0.65%

-14.47%

-14.47%

Zgodovina cen Bagwork (BAGWORK) v USD

Sledite spremembam cen Bagwork za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000007585-0.65%
30 dni$ +0.0000544+4.92%
60 dni$ -0.0108406-90.34%
90 dni$ -0.0108406-90.34%
Današnja sprememba cene Bagwork

Danes je BAGWORK zabeležil spremembo $ -0.000007585 (-0.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bagwork

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000544 (+4.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bagwork

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BAGWORK spremenil za $ -0.0108406 (-90.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bagwork

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0108406 (-90.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bagwork (BAGWORK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bagwork.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bagwork

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bagwork, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bagwork?

Several key factors influence Bagwork (BAGWORK) cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform development drive fundamental value.

Market Conditions: Overall crypto market trends, Bitcoin correlation, and macroeconomic factors influence price direction.

Trading Activity: Exchange listings, whale movements, and institutional interest create volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bagwork?

People want to know Bagwork (BAGWORK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing entry/exit points, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market volatility for strategic planning.

Napoved cene za kriptovaluto Bagwork

Napoved cene Bagwork (BAGWORK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BAGWORK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bagwork (BAGWORK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bagwork lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bagwork v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BAGWORK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bagwork.

O Bagwork

BAGWORK is a digital asset that operates on a decentralized platform, with its primary purpose being to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. BAGWORK's ecosystem is designed to provide a decentralized solution for businesses and individuals, enabling them to execute agreements and transfer value without the need for traditional intermediaries. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and for the execution of automated, self-executing contracts. It's important to note that the supply and issuance model of BAGWORK is pre-determined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bagwork

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bagwork? Nakup BAGWORK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bagwork. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bagwork (BAGWORK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bagwork bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bagwork (BAGWORK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bagwork

Z lastništvom kriptovalute Bagwork se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bagwork (BAGWORK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Bagwork (BAGWORK)

$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.

Bagwork Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bagwork razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bagwork

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bagwork?
Če bi kriptovaluta Bagwork rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bagwork.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bagwork (BAGWORK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Bagwork

BAGWORK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BAGWORK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BAGWORK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Bagwork (BAGWORK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Bagwork v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BAGWORK/USDT
$0.0011594
$0.0011594
-0.67%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.5001

$0.00004449

$0.000016660

$0.000000003536

$0.24159

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BAGWORK v USD

Znesek

BAGWORK
BAGWORK
USD
USD

1 BAGWORK = 0.0011594 USD