Tokenomika AstraAI (ASTRAAI)

Odkrijte ključne vpoglede v AstraAI (ASTRAAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:24:02 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AstraAI (ASTRAAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AstraAI (ASTRAAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.86M
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.86M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01784007500161164
Trenutna cena:
$ 1.086
Informacije o AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Uradna spletna stran:
https://chatastra.ai
Bela knjiga:
https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b

Tokenomika AstraAI (ASTRAAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AstraAI (ASTRAAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ASTRAAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASTRAAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASTRAAI, raziščite ceno žetona ASTRAAI v živo!

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

