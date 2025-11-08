BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity v živo je 0.0000003756 USD. Tržna kapitalizacija AION je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0000003756
Altar of Creativity (AION) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:36 (UTC+8)

Današnja cena Altar of Creativity

Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity (AION) v živo je $ 0.0000003756, s spremembo 6.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AION v USD je $ 0.0000003756 na AION.

Kriptovaluta Altar of Creativity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AION. V zadnjih 24 urah se je AION trgovalo med $ 0.0000003756 (najnižje) in $ 0.00000064 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AION premaknil -0.08% v zadnji uri in -9.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 97.16K.

Tržne informacije Altar of Creativity (AION)

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Altar of Creativity je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 97.16K. Obstoječa ponudba AION je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.76K.

Zgodovina cene Altar of Creativity, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.08%

-6.35%

-9.69%

-9.69%

Zgodovina cen Altar of Creativity (AION) v USD

Sledite spremembam cen Altar of Creativity za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000025468-6.35%
30 dni$ -0.0000001568-29.46%
60 dni$ -0.0000004244-53.05%
90 dni$ -0.0124996244-100.00%
Današnja sprememba cene Altar of Creativity

Danes je AION zabeležil spremembo $ -0.000000025468 (-6.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Altar of Creativity

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000001568 (-29.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Altar of Creativity

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AION spremenil za $ -0.0000004244 (-53.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Altar of Creativity

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0124996244 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Altar of Creativity (AION) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Altar of Creativity.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Altar of Creativity

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Altar of Creativity, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Altar of Creativity?

Several key factors influence AION cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AION's value.

Technology Development: Updates to the blockchain platform, new features, and technical improvements can drive price movements.

Adoption Rate: Enterprise partnerships, developer activity, and real-world use cases affect demand.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Regulatory News: Government policies and legal developments in key markets impact investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, AION often follows Bitcoin's price trends.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Altar of Creativity?

People want to know AION price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Altar of Creativity

Napoved cene Altar of Creativity (AION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Altar of Creativity (AION) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Altar of Creativity lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Altar of Creativity

Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Altar of Creativity

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Altar of Creativity? Nakup AION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Altar of Creativity. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Altar of Creativity (AION).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Altar of Creativity bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Altar of Creativity (AION)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Altar of Creativity

Z lastništvom kriptovalute Altar of Creativity se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Altar of Creativity (AION) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Altar of Creativity (AION)

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Altar of Creativity Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Altar of Creativity razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Altar of Creativity spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Altar of Creativity

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Altar of Creativity?
Če bi kriptovaluta Altar of Creativity rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Altar of Creativity.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:36 (UTC+8)

