Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity v živo je 0.0000003756 USD. Tržna kapitalizacija AION je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AION v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity (AION) v živo je $ 0.0000003756, s spremembo 6.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AION v USD je $ 0.0000003756 na AION.
Kriptovaluta Altar of Creativity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AION. V zadnjih 24 urah se je AION trgovalo med $ 0.0000003756 (najnižje) in $ 0.00000064 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AION premaknil -0.08% v zadnji uri in -9.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 97.16K.
Tržne informacije Altar of Creativity (AION)
$ 97.16K
$ 3.76K
10,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Altar of Creativity je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 97.16K. Obstoječa ponudba AION je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.76K.
Zgodovina cene Altar of Creativity, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.00000064
$ 0.00000064$ 0.00000064
24H Visoka
-0.08%
-6.35%
-9.69%
-9.69%
Zgodovina cen Altar of Creativity (AION) v USD
Sledite spremembam cen Altar of Creativity za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000025468
-6.35%
30 dni
$ -0.0000001568
-29.46%
60 dni
$ -0.0000004244
-53.05%
90 dni
$ -0.0124996244
-100.00%
Današnja sprememba cene Altar of Creativity
Danes je AION zabeležil spremembo $ -0.000000025468 (-6.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Altar of Creativity
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000001568 (-29.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Altar of Creativity
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AION spremenil za $ -0.0000004244 (-53.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Altar of Creativity
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0124996244 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Altar of Creativity (AION) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Altar of Creativity
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Altar of Creativity, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Altar of Creativity?
Several key factors influence AION cryptocurrency prices:
Technology Development: Updates to the blockchain platform, new features, and technical improvements can drive price movements.
Adoption Rate: Enterprise partnerships, developer activity, and real-world use cases affect demand.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Regulatory News: Government policies and legal developments in key markets impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, AION often follows Bitcoin's price trends.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Altar of Creativity?
People want to know AION price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Altar of Creativity
Napoved cene Altar of Creativity (AION) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AION v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Altar of Creativity (AION) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Altar of Creativity lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Altar of Creativity v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AION za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Altar of Creativity.
O Altar of Creativity
Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Altar of Creativity
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Altar of Creativity? Nakup AION je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Altar of Creativity. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Altar of Creativity (AION).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Altar of Creativity bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Altar of Creativity
Z lastništvom kriptovalute Altar of Creativity se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Altar of Creativity (AION) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
Altar of Creativity Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Altar of Creativity razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Altar of Creativity
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Altar of Creativity?
Če bi kriptovaluta Altar of Creativity rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Altar of Creativity.
Koliko je kriptovaluta Altar of Creativity vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity je $ 0.0000003756. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Altar of Creativity še vedno dobra naložba?
Altar of Creativity ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AION, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Altar of Creativity?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Altar of Creativity v vrednosti $ 97.16K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Altar of Creativity?
Cena kriptovalute AION se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Altar of Creativity v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AION.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Altar of Creativity?
Na ceno AION vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,431.11
+1.61%
ETH
3,454.69
+4.76%
SOL
161.49
+3.91%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1102
+1.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AION na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AION/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Altar of Creativity gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Altar of Creativity letos rasla?
Cena kriptovalute Altar of Creativity bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Altar of Creativity (AION).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:36 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.