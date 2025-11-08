Današnja cena Altar of Creativity

Današnja cena kriptovalute Altar of Creativity (AION) v živo je $ 0.0000003756, s spremembo 6.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AION v USD je $ 0.0000003756 na AION.

Kriptovaluta Altar of Creativity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AION. V zadnjih 24 urah se je AION trgovalo med $ 0.0000003756 (najnižje) in $ 0.00000064 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AION premaknil -0.08% v zadnji uri in -9.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 97.16K.

Tržne informacije Altar of Creativity (AION)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

