Današnja cena 501

Današnja cena kriptovalute 501 (501) v živo je $ 0.00000832, s spremembo 13.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 501 v USD je $ 0.00000832 na 501.

Kriptovaluta 501 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,326.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.79M 501. V zadnjih 24 urah se je 501 trgovalo med $ 0.00000716 (najnižje) in $ 0.00000855 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00024046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000679.

V kratkoročni uspešnosti se je 501 premaknil -2.12% v zadnji uri in -10.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 501 (501)

Tržna kapitalizacija $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Zaloga v obtoku 999.79M 999.79M 999.79M Skupna ponudba 999,786,618.140141 999,786,618.140141 999,786,618.140141

