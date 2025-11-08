Današnja cena 401K

Današnja cena kriptovalute 401K (401K) v živo je --, s spremembo 5.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 401K v USD je -- na 401K.

Kriptovaluta 401K je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,939, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 958.20M 401K. V zadnjih 24 urah se je 401K trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00474828, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 401K premaknil -0.11% v zadnji uri in -22.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 401K (401K)

Tržna kapitalizacija $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K Zaloga v obtoku 958.20M 958.20M 958.20M Skupna ponudba 958,195,533.8833203 958,195,533.8833203 958,195,533.8833203

