BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute 1DEV v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 1DEV je 176,054 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 1DEV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 1DEV v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 1DEV je 176,054 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 1DEV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 1DEV

Informacije o ceni 1DEV

Kaj je 1DEV

Bela knjiga 1DEV

Uradna spletna stran 1DEV

Tokenomika 1DEV

Napoved cen 1DEV

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

1DEV Logotip

1DEV Cena (1DEV)

Nerazporejeno

Cena 1 1DEV v USD v živo:

$0.00020713
$0.00020713$0.00020713
-3.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
1DEV (1DEV) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:27:16 (UTC+8)

Današnja cena 1DEV

Današnja cena kriptovalute 1DEV (1DEV) v živo je --, s spremembo 3.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1DEV v USD je -- na 1DEV.

Kriptovaluta 1DEV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 176,054, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.95M 1DEV. V zadnjih 24 urah se je 1DEV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 1DEV premaknil -1.56% v zadnji uri in -8.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 1DEV (1DEV)

$ 176.05K
$ 176.05K$ 176.05K

--
----

$ 207.13K
$ 207.13K$ 207.13K

849.95M
849.95M 849.95M

999,954,355.738805
999,954,355.738805 999,954,355.738805

Trenutna tržna kapitalizacija 1DEV je $ 176.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 1DEV je 849.95M, skupna ponudba pa znaša 999954355.738805. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 207.13K.

Zgodovina cene 1DEV, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.56%

-3.70%

-8.67%

-8.67%

Zgodovina cen 1DEV (1DEV) v USD

Danes je bila sprememba cene 1DEV v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 1DEV v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 1DEV v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 1DEV v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.70%
30 dni$ 0-20.41%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto 1DEV

Napoved cene 1DEV (1DEV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 1DEV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 1DEV (1DEV) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 1DEV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 1DEV v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 1DEV za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 1DEV.

Kaj je 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 1DEV

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 1DEV?
Če bi kriptovaluta 1DEV rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 1DEV.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:27:16 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti 1DEV (1DEV)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti 1DEV

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.1540
$1.1540$1.1540

+2,208.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016345
$0.000016345$0.000016345

+172.41%

Flux

Flux

FLUX

$0.26249
$0.26249$0.26249

+140.08%

0G

0G

0G

$1.669
$1.669$1.669

+59.86%

S

S

S

$0.1833
$0.1833$0.1833

+38.23%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.