Današnja cena 1DEV

Današnja cena kriptovalute 1DEV (1DEV) v živo je --, s spremembo 3.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1DEV v USD je -- na 1DEV.

Kriptovaluta 1DEV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 176,054, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.95M 1DEV. V zadnjih 24 urah se je 1DEV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 1DEV premaknil -1.56% v zadnji uri in -8.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 1DEV (1DEV)

Tržna kapitalizacija $ 176.05K$ 176.05K $ 176.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 207.13K$ 207.13K $ 207.13K Zaloga v obtoku 849.95M 849.95M 849.95M Skupna ponudba 999,954,355.738805 999,954,355.738805 999,954,355.738805

Trenutna tržna kapitalizacija 1DEV je $ 176.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 1DEV je 849.95M, skupna ponudba pa znaša 999954355.738805. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 207.13K.