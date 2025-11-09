Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Nibiru zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.012870.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Nibiru zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.013514.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WNIBI za leto 2027 $ 0.014189 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WNIBI za leto 2028 $ 0.014899 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WNIBI v letu 2029 $ 0.015644 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WNIBI v letu 2030 $ 0.016426 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Nibiru lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.026757.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Nibiru lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.043584.