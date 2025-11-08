Današnja cena Wrapped Nibiru

Današnja cena kriptovalute Wrapped Nibiru (WNIBI) v živo je $ 0.01288152, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WNIBI v USD je $ 0.01288152 na WNIBI.

Kriptovaluta Wrapped Nibiru je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 140,994, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.95M WNIBI. V zadnjih 24 urah se je WNIBI trgovalo med $ 0.01281153 (najnižje) in $ 0.01289853 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01299167, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00965263.

V kratkoročni uspešnosti se je WNIBI premaknil +0.35% v zadnji uri in +3.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Nibiru (WNIBI)

Tržna kapitalizacija $ 140.99K$ 140.99K $ 140.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 140.99K$ 140.99K $ 140.99K Zaloga v obtoku 10.95M 10.95M 10.95M Skupna ponudba 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Nibiru je $ 140.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WNIBI je 10.95M, skupna ponudba pa znaša 10945424.77. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 140.99K.