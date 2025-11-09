Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Optimism WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4,381.62.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Optimism WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4,600.701.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAOPTWETH za leto 2027 $ 4,830.7360 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAOPTWETH za leto 2028 $ 5,072.2728 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAOPTWETH v letu 2029 $ 5,325.8864 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAOPTWETH v letu 2030 $ 5,592.1808 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Optimism WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 9,109.0732.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Optimism WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 14,837.7205.