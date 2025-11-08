Današnja cena Wrapped Aave Optimism WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) v živo je $ 4,381.62, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAOPTWETH v USD je $ 4,381.62 na WAOPTWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Optimism WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,130,118, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 156.40 WAOPTWETH. V zadnjih 24 urah se je WAOPTWETH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,168.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 4,005.73.

V kratkoročni uspešnosti se je WAOPTWETH premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 685.29K$ 685.29K $ 685.29K Zaloga v obtoku 156.40 156.40 156.40 Skupna ponudba 156.401091764786 156.401091764786 156.401091764786

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Optimism WETH je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAOPTWETH je 156.40, skupna ponudba pa znaša 156.401091764786. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 685.29K.