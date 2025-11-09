Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Avalanche WAVAX zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 18.56.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Avalanche WAVAX zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 19.488.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAAVAWAVAX za leto 2027 $ 20.4624 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAAVAWAVAX za leto 2028 $ 21.4855 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAAVAWAVAX v letu 2029 $ 22.5597 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAAVAWAVAX v letu 2030 $ 23.6877 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 38.5849.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 62.8507.