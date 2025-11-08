Današnja cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) v živo je $ 18.93, s spremembo 9.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAAVAWAVAX v USD je $ 18.93 na WAAVAWAVAX.

Kriptovaluta Wrapped Aave Avalanche WAVAX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,260, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.60K WAAVAWAVAX. V zadnjih 24 urah se je WAAVAWAVAX trgovalo med $ 17.23 (najnižje) in $ 19.72 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 37.8, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.46.

V kratkoročni uspešnosti se je WAAVAWAVAX premaknil -0.63% v zadnji uri in -5.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Tržna kapitalizacija $ 49.26K$ 49.26K $ 49.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 49.26K$ 49.26K $ 49.26K Zaloga v obtoku 2.60K 2.60K 2.60K Skupna ponudba 2,601.907401653106 2,601.907401653106 2,601.907401653106

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Avalanche WAVAX je $ 49.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAAVAWAVAX je 2.60K, skupna ponudba pa znaša 2601.907401653106. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.26K.