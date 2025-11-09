Na podlagi vaše napovedi bi lahko Treehouse AVAX zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 21.35.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Treehouse AVAX zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 22.4175.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TAVAX za leto 2027 $ 23.5383 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TAVAX za leto 2028 $ 24.7152 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAVAX v letu 2029 $ 25.9510 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAVAX v letu 2030 $ 27.2486 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Treehouse AVAX lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 44.3851.

Leta 2050 bi se cena Treehouse AVAX lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 72.2986.