Današnja cena kriptovalute Treehouse AVAX (TAVAX) v živo je $ 21.81, s spremembo 8.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAVAX v USD je $ 21.81 na TAVAX.

Kriptovaluta Treehouse AVAX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 999,868, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 45.64K TAVAX. V zadnjih 24 urah se je TAVAX trgovalo med $ 19.85 (najnižje) in $ 22.6 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 43.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 12.16.

V kratkoročni uspešnosti se je TAVAX premaknil -1.20% v zadnji uri in -3.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržna kapitalizacija $ 999.87K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 999.87K Zaloga v obtoku 45.64K Skupna ponudba 45,641.38233651579

Trenutna tržna kapitalizacija Treehouse AVAX je $ 999.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TAVAX je 45.64K, skupna ponudba pa znaša 45641.38233651579. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 999.87K.